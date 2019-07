Cina: partito da Tientsin primo lotto di veicoli usati verso l'Africa (2)

- L'iniziativa di esportare auto di seconda mano era stata lanciata all'inizio del mese di giugno in dieci regioni della Cina dal ministero del Commercio. Il ministero ha fatto sapere che la circolazione dei veicoli di seconda mano rimane bassa in Cina, fattore che può essere attribuito a situazioni che ostacolano il flusso trans-regionale, come le restrizioni sulle vendite di veicoli usati non locali e uno standard di scarico più severo di inquinanti. Nel 2018, le cifre suggerivano che ogni 100 famiglie cinesi nelle aree urbane possedevano più di 40 auto e che i veicoli privati venivano comunemente visti nelle aree rurali. Con la vendita di più auto nuove, aumenta anche il numero di auto usate. Le statistiche indicano che il volume degli scambi di auto usate rappresenta il 5,7 per cento della proprietà delle auto, inferiore rispettivamente al 15,5 e al 9,4 per cento negli Stati Uniti e in Giappone. Attualmente, l'inventario delle auto di seconda mano in Cina è di quasi 14 milioni, ma poche sono esportate all'estero, compresi alcuni veicoli di fascia alta come Land Rover e Mercedes-Benz. (segue) (Cip)