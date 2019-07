Cina: partito da Tientsin primo lotto di veicoli usati verso l'Africa (3)

- "In Giappone, 1,3 milioni di auto usate sono vendute all'estero ogni anno mentre gli Stati Uniti esportano 830 mila all'anno", ha affermato Qin Zhiwei, presidente della Guangdong Good Car Holding. Qin ha aggiunto che esportare auto usate è una misura necessaria per espandere il mercato automobilistico cinese. Secondo i dati industriali, l'anno scorso circa 13,8 milioni di auto usate sono state scambiate in Cina, molto meno del numero di nuovi veicoli venduti. Tuttavia, i paesi in via di sviluppo forniscono una fonte costante di domanda per le auto di seconda mano, in particolare i paesi lungo la Nuova via della seta. La Cina gode di vantaggi nell'esportazione di automobili all'estero, con circa il 70 per cento dei paesi di tutto il mondo che utilizza auto con volante sul lato sinistro del veicolo, come fanno i cinesi. (segue) (Cip)