Cina: partito da Tientsin primo lotto di veicoli usati verso l'Africa (4)

- "L'industria automobilistica cinese è competitiva quando si tratta di emissioni, in quanto la Cina presto implementerà pienamente il sesto standard di emissione per i veicoli, il più severo del mondo", ha affermato Xu Haidong, assistente del segretario generale dell'Associazione cinese dei produttori di automobili. Xu ha osservato che l'esportazione di auto usate rappresenterà un nuovo modo per stimolare il mercato interno cinese. "La Cina farà 60 miliardi di yuan (8,6 miliardi di dollari) esportando 1 milione di auto usate a un prezzo di 60 mila yuan (8.600 dollari)", ha detto Li Xiang, presidente della Camera di commercio dei concessionari cinesi. (segue) (Cip)