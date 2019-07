Cina: partito da Tientsin primo lotto di veicoli usati verso l'Africa (5)

- Da un lato, le esportazioni di auto di seconda mano aumenteranno ulteriormente il volume totale del commercio estero guidando le esportazioni di ricambi auto e servizi di manutenzione, ha detto Li. Ma la Cina ha anche delle difficoltà quando le auto usate vanno all'estero, come il basso riconoscimento pubblico delle marche automobilistiche cinesi e le varie politiche di importazione. Come ha osservato il presidente della Guangdong Good Car Holding, esportare auto usate non è una cosa facile per le imprese cinesi, e ci vorrà del tempo per espandere il mercato estero e costruire una rete di assistenza post-vendita. (Cip)