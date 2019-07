Municipio Roma X: Sinistra italiana, non dimenticare Vittorio Parola, chiederemo toponimo o opera d'arte

- "La recente e penosa vicenda del murale di Lido Nord ha evidenziato un'altra ferita di cui si è molto poco discusso: fra i volti rappresentati su quel murale manca quello di Vittorio Parola, il primo senatore del litorale romano. Presidente dell'allora XIII circoscrizione di Roma, assessore della Provincia di Roma, senatore nella XII e nella XIII Legislatura, ci ha lasciati il 27 marzo del 2018 dopo una vita di battaglie e di rigoroso impegno politico". Così Marco Possanzini, segretario di Sinistra Italiana X Municipio. "Vittorio Parola è una figura che non può e non deve essere dimenticata, ha fatto tantissimo per il nostro territorio ed è giusto che, soprattutto i giovani, ne conoscano l'impegno, la dedizione, la moralità ma soprattutto l'esempio. In un epoca revisionista e sciatta, è nostro dovere ricordare Vittorio nei modi e nelle forme più adeguate. La Regione Lazio ha dichiarato che si attiverà per realizzare un murale ad Ostia Ponente dove saranno ritratti i volti vergognosamente oscurati sul murale di Lido Nord. Chiederemo ufficialmente e pubblicamente nell'assoluto rispetto dell'artista e del tema che si vorrà rappresentare sul murale, che venga inserito anche il volto di Vittorio Parola ha continuato Possanzini - . Abbiamo inoltre presentato in Municipio X un documento ufficiale per chiedere a questa amministrazione di attivarsi al fine di dedicare al senatore Vittorio Parola un toponimo nel nostro territorio. Dimenticare Vittorio Parola, dimenticare ciò che ha fatto per il nostro territorio, non è solo ingeneroso, è sbagliato. Chiederemo alle altre forze democratiche del nostro Municipio di sostenere questa importante richiesta".(Com)