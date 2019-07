America Latina: al via tour di Lavrov, tappe a Cuba, Brasile e Suriname (3)

- La prima tappa del tour è però quella dell'Avana dove domani - 24 luglio - Lavrov sosterrà un bilaterale con il ministro degli Esteri Bruno Rodriguez Parrilla. Nella capitale cubana, segnalavano le autorità russe, Lavrov sosterrà altre riunioni con "dirigenti" del governo del partito comunista locali. La missione di Lavrov si chiuderà con la tappa in Suriname, dove - il 27 - è in programma un bilaterale con il ministro degli esteri Yldiz Pollack-Beighle e con il presidente Desire Bouterse. Tra gli altri temi in agenda la discussione sull'apertura di un'ambasciata russa nel paese sudamericano. "Le parti analizzeranno le prospettive di un'ulteriore espansione dei rapporti bilaterali", segnalava Zakharova. (Rum)