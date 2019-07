Repubblica Ceca: fonti stampa, Huawei condivide dati sensibili con ambasciata cinese (2)

- Il governo ceco ha affrontato all'inizio del 2019 il caso diplomatico apertosi a fine dicembre con le autorità cinesi per le attività nel paese delle aziende Huawei e Zte. Stando a una denuncia presentata dall’ufficio competente in materia di sicurezza informatica (Nukib), le due compagnie cinesi potrebbero effettuare attività di spionaggio in Repubblica Ceca per conto delle autorità di Pechino, una prospettiva presa in considerazione nei mesi scorsi anche in altri paesi occidentali. L’esecutivo di Andrej Babis ha dunque dovuto valutare quali passi intraprendere di fronte all’allarme lanciato dal Nukib, particolarmente interessante vista la non trascurabile presenza di investimenti cinesi nell’economia ceca. (segue) (Vap)