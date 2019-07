Repubblica Ceca: fonti stampa, Huawei condivide dati sensibili con ambasciata cinese (3)

- Huawei e Zte sono due fra le principali aziende produttrici di strumentazioni per la telecomunicazione del paese asiatico e forniscono servizi a diverse compagnie private e società pubbliche in Repubblica Ceca, elemento che ha portato l’ufficio per la sicurezza informatica a segnalare i possibili rischi nascosti dietro i legami commerciali esistenti. Il governo di Praga non ha però risposto prontamente a tale allarme, preferendo privilegiare i canali diplomatici. L’incontro fra il premier Babis e l’ambasciatore cinese in Repubblica Ceca, avvenuto prima di Natale, ha però complicato la vicenda, facendo emergere l’ambiguità della posizione dell’esecutivo rispetto al rapporto del Nukib. (Vap)