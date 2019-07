Marocco: volume prestiti bancari aumentati dello 0,7 per cento nel 2018

- L'attività del credito bancario è rimasta lenta nel 2018, con una progressione limitata allo 0,7 per cento. E’ quanto emerge dalla 15ma edizione del rapporto annuale di Bank al Maghrib (Bam) sulla vigilanza bancaria, presentato ieri a Casablanca. In un contesto caratterizzato da un rallentamento della crescita economica nazionale, il calo sui prestiti è, nel frattempo, leggermente diminuito al 7,3 per cento. La relazione sintetizza i principali risultati e le azioni intraprese nel campo della regolamentazione bancaria, della vigilanza micro-prudenziale e della protezione dei clienti degli enti creditizi, nonché l'evoluzione dell'attività e della redditività degli enti creditizi e i relativi organismi e i rischi connessi. Secondo la Bam, i prestiti bancari alle famiglie sono rimasti stagnanti intorno al 4 per cento nel 2018, allo stesso livello di un anno prima, mentre il rapporto tra perdite su crediti è sceso leggermente al 7,3 per cento. (Res)