Marocco: tensioni tra primo ministro El Othmani ed ex premier Benkirane

- Il voto del parlamento del Marocco sul progetto di legge quadro che dà al via ad una radicale riforma dell'istruzione da parte dei deputati del Partito giustizia e sviluppo (legato alla Fratellanza musulmana) non ferma la crisi interna alle due personalità storiche della formazione politica: il premier Saad-Eddine el Hothmani e l’ex primo ministro marocchino ed ex segretario generale del Pjd Abdelilah Benkirane. Rispondendo ieri ad una serie di dichiarazioni fatte da Benkirane contro il passaggio della legge quadro sull’istruzione, El Othmani ha sottolineato che il voto della legge non ha influito in alcun modo sul riferimento religioso del Pjd. Secondo quanto il quotidiano “Al Akhbar”, El Hothmani ha dichiarato: “Il Pjd non ha rinunciato ai suoi principi o al suo sistema di riferimento islamico". Il partito è costruito sulla base di chiari principi e norme e "sarà sempre fedele ai suoi principi e agli orientamenti ideologici debitamente sanciti nei suoi statuti". (Res)