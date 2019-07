Governo: M5s, fieri nostro Dna, immunità da mafia e corruzione unica che ci piace

- Il Movimento cinque stelle, in merito agli elementi che stanno emergendo sul "caso Siri", verga un post sul blog delle Stelle in cui afferma: "Mettiamola così: se difendere il Paese e le sue istituzioni da mafie, corruzione e malaffare significa 'essere rompicoglioni', beh, il Movimento cinque stelle è fiero di esserlo". Nei giorni in cui il ricordo e l’esempio del magistrato Francesco Borrelli sono ancora presenti davanti ai nostri occhi, scrivono i Cinque stelle, "le notizie e gli sviluppi giudiziari che leggiamo quotidianamente ci impongono di 'resistere' (proprio come diceva il magistrato di Mani Pulite) ad una deriva morale prima ancora che politica. Il Movimento cinque stelle è fiero del suo Dna: siamo orgogliosamente nati sulla questione morale, attualizzando e mettendo mano ad un dibattito che in Italia va avanti da quasi 40 anni. Per noi - rimarcano - è un vanto portare uno stendardo su cui campeggiano parole come legalità, onestà, moralità. Crediamo che l’Italia abbia bisogno di ricordarsi quotidianamente dei valori sui cui è nata la Costituzione, senza fare sconti a nessuno: è un questione di civiltà, non di principio". (segue) (Rin)