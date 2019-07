Governo: M5s, fieri nostro Dna, immunità da mafia e corruzione unica che ci piace (2)

- Nel post inoltre, evidenziano: "Non ci troverete mai dalla parte sbagliata della barricata fianco al fianco di chi, con meccanismi corruttivi, intende far ristagnare il Paese in una dinamica da prima Repubblica basata su privilegi, clientelismi e politica con la 'p' minuscola. Se qualcuno ha pensato, nei mesi e negli anni passati, che su vitalizi e corruzione saremmo stati in silenzio sbagliava. Siamo una comunità diversa, fatta di donne uomini che non hanno baratti da proporre e affari da definire: il nostro unico interesse è il bene di questo Paese, l’Italia in cui i nostri figli costruiranno il loro futuro. Siamo donne e uomini per bene, che non hanno mai smesso di pensare che un altro modo di fare le cose sia possibile. Che l’Italia non è quella della mafia. Finché ci sarà bisogno di affermarlo, noi ci saremo, a qualsiasi livello. Dal Parlamento al più piccolo dei comuni". Il M5s quindi aggiunge: "Rompiscatole di ieri, rompicoglioni di oggi. O meglio, siamo un argine. Un baluardo. Un cordone sanitario contro pericolose contaminazioni, contro bacilli che puzzano di Tangentopoli. Con umiltà abbiamo creduto di poter essere anticorpi al dilagare di epidemie la cui esistenza è purtroppo confermata dalla realtà di ogni giorno. Ma non basta questo a fermarci - conclude il Movimento - , continueremo lavorando all’unica immunità che ci piace: quella da mafie, corruzione e malaffare". (Rin)