Lavoro: Saiello (M5s), attuale amministrazione regionale ha creato precariato con corsi formazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo categorie create e scaricate dall'amministrazione attuale. Come mai ad aprile scorso, in conferenza stampa la Regione Campania ha aderito alla piattaforma dei navigator ed ora ci troviamo in una fase di stallo? Tutto ciò per un capriccio politico che mette in difficoltà anche le aziende che vogliono assumere i vincitori della selezione. Questa è l'amministrazione che ha creato il precariato attraverso i corsi di formazione”. Così Gennaro Saiello, consigliere regionale della Campania del Movimento 5 stelle, ai microfoni di “Barba & capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc. “L'auspicio è che ci si possa riflettere su e che ci sia una collaborazione istituzionale", ha concluso Saiello. (Ren)