Roma: Raggi, predisposto Piano Caldo per sostenere cittadini a rischio e in solitudine

- "Oggi voglio parlarvi delle numerose iniziative che il Campidoglio ha preparato per fronteggiare le ondate di calore estivo e per sostenere chi si trova in condizioni di maggior rischio e solitudine". Lo ha affermato in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Anche quest’anno abbiamo predisposto un Piano Caldo che assicura servizi e assistenza ai soggetti più fragili come persone senza dimora e famiglie in difficoltà. Anzitutto abbiamo ampliato di 280 unità i posti complessivi per l'accoglienza diurna e notturna, che si sommano ai 1.075 ordinari. Abbiamo poi pensato a una serie di attività per gli anziani che andranno avanti fino al 15 settembre prossimo: momenti ricreativi, sport (ginnastica dolce e posturale, aquagym, nuoto, balli di gruppo, beach volley, bocce ecc.), seminari informativi su uso dei farmaci, stili di vita sani, alimentazione, e formazione su sostegno reciproco e misure antitruffa. Sono inoltre previsti anche incontri e attività per favorire la socializzazione", ha continuato la prima cittadina di Roma. (segue) (Rer)