Torino: scontro auto-moto a San Mauro, donna incastrata tra le lamiere

- Grave incidente stradale questa mattina a San Mauro, in provincia di Torino. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Casale. Nello schianto la donna al volante è rimasta incastrata all'interno della vettura. Quando, grazie all'intervento dei vigili del fuoco, è stata estratta, era in arresto cardiaco. Il lavoro dell'equipe del 118 ha permesso di rianimarla. La donna è stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco di Torino. (Rpi)