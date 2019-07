M5s: Raggi, mandato zero? Non penso a poltrone

- "È una domanda che più o meno mi fate da tre anni. Siete coerenti e anche io nella risposta: non sono minimamente interessata al tema poltrone, pensiamo a lavorare. Abbiamo altri due anni intensi davanti". Così il sindaco di Roma Virginia Raggi rispondendo a chi le chiedeva del dibattito in merito al superamento del limite dei due mandati in corso all'interno del M5s a margine di una iniziativa questa mattina presso la stazione San Giovanni della metro C.(xcol4)