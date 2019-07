Moldova: tre accordi con la Commissione Ue per un importo di oltre 42,5 milioni di euro

- Il governo della Moldova ha approvato oggi la decisione di avviare negoziati sul progetto per la firma dell'accordo di finanziamento tra Chisinau e la Commissione europea per quanto riguarda il rafforzamento dello Stato di diritto e dei meccanismi anticorruzione. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Moldpres", secondo cui il documento prevede otto milioni di euro di finanziamenti dalla Commissione europea e 490 mila di euro che saranno forniti dall'Agenzia tedesca di cooperazione internazionale. L'obiettivo generale dell'accordo è quello di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro la corruzione, e gli obiettivi specifici comprendono lo sviluppo della "tolleranza zero" nei confronti della corruzione tra i cittadini moldavi, il rafforzamento dei meccanismi anti-corruzione, compresi in particolare i meccanismi di indagine e azione penale, conflitto di interessi e prevenzione della corruzione. (segue) (Moc)