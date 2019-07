Moldova: tre accordi con la Commissione Ue per un importo di oltre 42,5 milioni di euro (2)

- Secondo la decisione della Commissione europea, per l'attuazione del programma annuale Azioni per il 2018 dell'Unione europea per la Moldova, da finanziare nell'ambito dello strumento europeo di vicinato, uno dei suoi obiettivi è quello di prevenire e combattere la corruzione. Pertanto, l'allegato 3 del programma prevede l'accordo di finanziamento tra il governo di Chisinau e la Commissione europea sul "Rafforzamento dello Stato di diritto e dei meccanismi anti-corruzione in Moldova". Il periodo di attuazione della convenzione di sovvenzione avrà inizio alla data della sua entrata in vigore e terminerà alla scadenza di 84 mesi da tale data. Il periodo di attuazione dell'Accordo di finanziamento comprenderà due periodi: il periodo di attuazione operativa di 60 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo di finanziamento e il periodo di completamento fissato a 24 mesi. (segue) (Moc)