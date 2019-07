Rifiuti Roma: ex assessore Montanari, piano fermato da Raggi per ragioni politiche

- L’ex assessore all’Ambiente del Comune di Roma Pinuccia Montanari, in una lettera al quotidiano “La Repubblica” difende il piano rifiuti messo in campo dopo il suo insediamento e accusa il sindaco Virginia Raggi di averlo fermato solo per una “ragione di natura politica”. “Il nostro piano, trasformato poi da Ama in piano industriale, aveva obiettivi al 2021, e per quella data avrebbe dovuto essere valutato, a partire dalla riduzione dei rifiuti”, scrive Montanari. L’ex assessore ricorda, in particolare, che “la raccolta differenziata ha dato e continua a dare ottimi risultati: dal 65 per cento nel sesto municipio con punte del 90 per cento a Ponte di Nona sino ad una media del 70 per cento nel decimo municipio e nel quartiere ebraico”. Inoltre, prosegue, sono stati mandati a “valutazione di impatto ambientale due impianti per il trattamento dell'organico, per 120 mila tonnellate” e acquistate “compostiere di comunità (che fine hanno fatto?)". Montanari parla quindi di un modello "vincente" tuttavia, osserva, "le variabili che non sono state messe in conto riguardano la decisione della sindaca, di Lemmetti e Giampaoletti di bocciare il bilancio". Secondo l'ex assessore, infatti, "è per questa ragione di natura politica, che il progetto si è arenato e per volontà della sindaca. Sia il modello che le azioni di ripristino della legalità erano vincenti. Ancora non mi è chiara la vera ragione per cui la sindaca ha ritenuto di fermare questo progetto”.(Rer)