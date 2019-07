Slovacchia: presidente Caputova, rivedere condizioni della magistratura disciplinare

- Sebbene siano una precondizione indispensabile per un potere giudiziario indipendente, le condizioni della magistratura disciplinare slovacca sono insufficienti. Lo ha dichiarato la presidente slovacca, Zuzana Caputova, dopo un incontro avuto con la presidente della Corte suprema, Daniela Svecova. "La magistratura può operare bene solo se a un alto livello di indipendenza si accompagna un sistema di accountability, assicurato principalmente da una sezione disciplinare", ha detto. Svecova si è detta d'accordo con il capo dello Stato, pur ribadendo che la supervisione sull'operato dei giudici non rientra tra le attribuzioni della Corte suprema slovacca. Ha anche sottolineato l'accorciamento dei tempi di svolgimento dei processi nel paese. Nel 2014 la durata media di un procedimento era di 245 giorni, mentre nel 2018 sono scesi a 74. Questo risultato è stato ottenuto principalmente triplicando il numero di assistenti giudiziari. Nell'incontro con Svecova il capo dello Stato ha toccato anche la questione della sua successione, giacché il mandato di presidente della Corte suprema scadrà a ottobre. Entrambe hanno rifiutato di fornire eventuali nomi per il momento. (Vap)