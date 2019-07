Roma: ha chiesto il passaporto in ambasciata e si è scoperto essere ricercato. Fermato albanese

- Si è presentato in Ambasciata per richiedere il passaporto ed è risultato essere ricercato in Albania. Nota segnalata immediatamente dal personale della sede diplomatica Centrale operativa della Questura, che ha mandato sul posto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Vescovio. Fermato, J.M., 18enne di origine albanese, è stato accompagnato negli uffici di polizia e dopo ulteriori accertamenti gli è stato notificato il mandato di cattura internazionale per il reato di favoreggiamento emesso dalle Autorità albanesi il 13 ottobre del 2017. (Rer)