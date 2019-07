Grecia: premier Mitsotakis a Mati per commemorazione vittime incendi dello scorso anno

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, si trova da questa mattina nella località turistica costiera di Mati nella Grecia orientale per prendere parte alle commemorazioni per gli incendi dello scorso anno. A causa degli ingenti roghi sono morte 102 persone. Altri esponenti del governo sono attesi oggi alla funzione religiosa. Ieri il premier ha annunciato una serie di misure di sostegno ai cittadini dell’area, incluso lo sblocco di 31 milioni di euro per risarcire le famiglie delle vittime.(Gra)