Roma: fermata per un controllo a Trastevere, era ricercata per scontare la pena di un anno e 8 mesi, arrestata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un controllo a piazza Mastai, in zona Trastevere, F.P. romana di 56 anni,è stata fermata dalla Polizia di Stato del commissariato Trastevere ed è emerso che era ricercata per l'esecuzione ordine di carcerazione emesso in data 18 giugno 2016 dalla Procura della Repubblica di Roma. Dovrà espiare 1 anno e 8 mesi di reclusione per i reati inerenti gli stupefacenti e false dichiarazioni sull'identità personale. (Rer)