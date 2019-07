Terra dei fuochi: Curcio (capo cabina regia nazionale), Campania pilota per un’Italia pulita

- "L'idea della cabina regionale è di fare un focus per monitorare le azioni dell'amministrazione attuale sul territorio. Nel protocollo c'è anche un fattore propositivo con attività normative e operative; ad esempio, nella rimodulazione delle forze militari sul territorio, a giugno, è stata raccolta la possibilità di migliorare ed aumentare la presenza sul territorio della Terra dei fuochi. Inoltre, il protocollo della cabina di regia si occupa di roghi e rifiuti e non in generale di tutto ciò che concerne la Terra dei fuochi. La presenza di materiale che brucia ha una doppia natura e l'accumulo del materiale ne è una prima”. Così Fabrizio Curcio, capo della cabina di regia nazionale sulla Terra dei fuochi, ai microfoni di “Barba&capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc. “Noi ci stiamo focalizzando sulla Regione Campania ma questo è un fenomeno nazionale – ha aggiunto - La nomea della Terra dei fuochi non è l'unica e paradossalmente il fatto che in Campania, il fenomeno esista da tempo si sono sviluppati degli anticorpi”. “Noi partiamo dalla Campania per farne un progetto nazionale", ha concluso Curcio. (Ren)