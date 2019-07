Trasporti: Toninelli chiede rinvio sciopero 24 e 26 luglio

- È iniziata al ministero dei Trasporti la riunione con il ministro Danilo Toninelli e i rappresentanti sindacali per discutere dello sciopero dei trasporti indetto per domani 24 luglio e per venerdì 26 luglio, quando si fermeranno i lavoratori del comparto aereo. Aprendo la riunione il ministro, secondo quanto riferito da fonti sindacali avrebbe chiesto di "rinviare lo sciopero" alla luce anche "dell'attentato di ieri" che ha paralizzato il trasporto ferroviario. La richiesta riguarderebbe anche la mobilitazione di domani del trasporto pubblico. Dopodiché il ministro avrebbe assicurato "l'apertura di una serie di tavoli per risolvere le problematiche". Il ministro, riferiscono sempre fonti sindacali, ha poi assicurato il proprio "impegno per risolvere i problemi". (Rer)