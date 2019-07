Asti: sciopero addetti al trasporto pubblico, domani bus a rischio per 4 ore

- Mercoledì 24 luglio, ad Asti, è in programma uno sciopero di 4 ore di addetti al servizio trasporti di Asp (azienda che gestisce il trasporto pubblico locale), dalle 17,12 alle 21,12. Possibili disagi per gli utenti che utilizzano i bus. A causa dello sciopero, gli orari delle linee di trasporto di Asp potrebbero non essere rispettati.(Rpi)