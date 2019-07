Ungheria: sondaggio, maggioranza dei cittadini a favore dei vaccini

- Una schiacciante maggioranza dei cittadini ungheresi è a favore delle vaccinazioni. E' quanto risulta da un sondaggio dell'istituto economico di ricerca Szazadveg, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti. Ben il 74 per cento ritiene che i vaccini siano vitali per preservare la salute. Un altro 15 per cento si è detto "più favorevole che sfavorevole" e solamente il 9 per cento ha espresso un'opinione negativa. Gli ungheresi considerano la vaccinazione ancora più importante nel caso dei bambini, con un 93 per cento che pensa che debbano essere vaccinati il prima possibile. Solamente il 5 per cento non è d'accordo. (Vap)