Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi partecipa alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della 'Ultra Maga SkyMarathon'.Palazzo Pirelli - Belvedere, via Fabio Filzi 22 (ore 11.00)La Commissione "Programmazione e Bilancio" si riunisce per eleggere il nuovo presidente in sostituzione di Silvia Sardone lo scorso 26 maggio eletta in Parlamento europeo.Palazzo Pirelli - terzo piano, via Fabio Filzi 22 (ore 14.30)L'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Lombardia Fabio Rolfi visita il birrificio 'La Fenice', che, con la 'Brewine Rose'', una birra prodotta con uve rosse, ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria delle 'Red Italian Grape Ale' al concorso 'Birra dell'anno', organizzato da Unionbirrai, tenutosi lo scorso febbraio a Rimini.Birrificio 'La Fenice', via Vittorio Veneto, 23 Orzinuovi/BS) (ore 14.30)La Commissione "Infrastrutture e Territorio" si riunisce per eleggere il nuovo presidente in sostituzione di Angelo Palumbo, dimissionario dalla carica di presidente.Palazzo Pirelli - secondo piano, via Fabio Filzi 22 (ore 15.30)VARIELa piattaforma “Non una di meno” organizza un flash mob in cui andrà in scena il primo matrimonio indissolubile secondo le nuove regole del senatore Pillon.Piazza Duomo (ore 18.30) (Rem)