Trasporti: Pellecchia (Fit Cisl), con rinvio sciopero aumenterebbe il caos

- "Lei ci chiama alla responsabilità a 12 ore dallo sciopero: abbiamo avviato una macchina complessa, se rinviamo lo sciopero aumenterebbe il caos". Così Salvatore Pellecchia, segretario Fit-Cisl, ha replicato al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che nel corso della riunione al Mit aveva chiesto ai sindacati di rinviare lo sciopero dei trasporti indetto per domani e per venerdì 26. "Prendo per buone le parole che lei ha detto in apertura, ovvero che questo sarà primo di una serie di incontri", ha concluso.(Rer)