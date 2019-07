India: visita premier Modi in Bhutan e ministro degli Esteri Jaishankar in Cina ad agosto (2)

- Il ministro degli Affari esteri Subrahmanyam Jaishankar visiterà Pechino nei primi giorni di agosto per incontrare il suo omologo cinese Wang Yi e iniziare il processo di preparazione per Wuhan-2, il vertice informale tra Modi e il presidente cinese Xi Jinping che stavolta si terrà in India. L'anno prossimo, per le celebrazioni dei 70 anni di relazioni diplomatiche tra India e Cina, verranno organizzati 70 eventi tra i due paesi, e i due ministri degli Esteri sono incaricati di lavorarci. Jaishankar avrà incontri con esponenti del governo cinese su altre questioni importanti come l'accelerazione del processo per risolvere la disputa sul confine e facilitazioni nell'accesso al mercato cinese per le aziende e le esportazioni indiane. (segue) (Inn)