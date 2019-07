Bulgaria-Croazia: presidente Radev avvia oggi visita di due giorni

- Il presidente della Bulgaria Rumen Radev avvia oggi una visita ufficiale in Croazia, dove si reca su invito dell'omologo Kolinda Grabar-Kitarovic. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza croata, nell'agenda della visita di due giorni è in programma un colloquio bilaterale tra i due presidenti in seguito allargato alle delegazioni dei due paesi. Sempre il primo giorno della visita, Radev incontrerà anche il primo ministro croato Andrej Plenkovic e la comunità bulgara residente nel paese balcanico. Domani Radev si recherà a nella città di Zara, dove incontrerà le autorità locali prima di visitare la base militare dell'aeronautica croata a Zemunik. (Zac)