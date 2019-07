Yemen: Socotra, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation sostiene sviluppo agricolo

- Ogni anno l’isola di Socotra dello Yemen vive una difficile stagione dei monsoni che lacera le terre dell'arcipelago, portando alla chiusura dei suoi porti. Quest'anno, le piantagioni di frutta sviluppate dalla Khalifa bin Zayed Al Nahyan Foundation sono sopravvissute ai venti di maggio e agli uragani, permettendo agli agricoltori di Socotra di sviluppare la terra fertile e migliorare la loro situazione economica. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam” attualmente la Fondazione sta lavorando alla costruzione di vivai di frutta e verdura in diverse aree dell'isola. Questi vivai e aziende agricole non solo aiuteranno a sviluppare il settore agricolo sostenibile nell'arcipelago, ma faciliteranno anche l'onere finanziario per i residenti dell'isola, costretti ad acquistare prodotti importati a caro prezzo, soprattutto durante la stagione dei monsoni. (Res)