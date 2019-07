Cina-Emirati: incontro Xi e Al Nahyan per promuovere partnership strategica globale (3)

- Per quanto riguarda la cooperazione nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road (Bri, Nuova via della seta), Xi ha chiesto a entrambe le parti di rafforzare l'allineamento delle strategie di sviluppo, assicurarsi che il Terminal Due del container portuale di Khalifa e la Zona dimostrativa di cooperazione della capacità industriale Cina-Emirati Arabi Uniti abbiano successo e svolgano un ruolo esemplare, consolidando ed espandendo le strategie cooperazione nel settore energetico. Il presidente cinese ha inoltre espresso la speranza di realizzare l'obiettivo di 200 miliardi di dollari nel commercio bidirezionale entro il 2030. (segue) (Cip)