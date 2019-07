Cina-Emirati: incontro Xi e Al Nahyan per promuovere partnership strategica globale (7)

- "Gli Emirati Arabi Uniti sono pronti ad espandere gli investimenti, l'approvvigionamento energetico e il volume degli scambi con la Cina e ad aumentare gli scambi finanziari, culturali e interpersonali con la Cina", ha affermato il principe ereditario, osservando che gli Emirati sosterranno la cooperazione in scienza e la tecnologia con aziende cinesi. "Gli Emirati Arabi Uniti apprezzano molto gli sforzi della Cina per proteggere i diritti delle minoranze etniche e promuovere l'unità e l'armonia etnica", ha detto lo sceicco, aggiungendo che il suo paese rafforzerà la cooperazione in materia di sicurezza con la Cina e combatterà congiuntamente forze terroristiche ed estremiste tra cui "Turkestan orientale", al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale e la stabilità regionale. (segue) (Cip)