Cina-Emirati: incontro Xi e Al Nahyan per promuovere partnership strategica globale (9)

- Il presidente cinese Xi Jinping, infine, ha invitato entrambi i paesi a promuovere congiuntamente il dialogo tra le civiltà e a spingere per uno sviluppo costante del partenariato strategico globale Cina-Emirati Arabi Uniti, al fine di dare nuovi contributi alla pace, all'armonia e allo sviluppo comune del mondo. Il principe Mohammed bin Zayed al Nahyan ha concordato con la proposta cinese di collaborare per costruire insieme una comunità dal futuro condiviso per l'umanità e ha espresso la volontà di approfondire il partenariato strategico globale tra i due paesi. (Cip)