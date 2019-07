Donbass: “Sputnik”, oltre a Mariupol carceri segrete ucraine a Kharkiv, Kramatorsk e Krasnoarmiysk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio di sicurezza ucraino (Sbu) e alcune milizie controllavano delle prigioni non solo a Mariupol, nel sud del paese, ma anche in altre città nella regione coinvolta nel conflitto del Donbass, tra cui Kharkiv, Kramatorsk e Krasnoarmiysk. È quanto riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik” che prosegue così la sua indagine sulle presunte carceri segrete controllate dalle forze di sicurezza di Kiev. La fonte, in questo caso, sarebbero alcuni ex detenuti, dipendenti del ministero dell’Interno ucraino, la missione di monitoraggio per i diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina e la nota Ong Amnesty International. (Rum)