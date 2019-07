Hong Kong: Carrie Lam condanna atti violenti e chiede rispetto stato di diritto (4)

- I manifestanti sono avanzati fino a Queensway e al centro occupando le principali arterie di Connaught Road Central e Connaught Road West, bloccando i veicoli ed erigendo barricate di legno. Un gruppo ha raggiunto l'ufficio di collegamento di Pechino a Sai Ying Pun; un altro si è radunato davanti alla Corte di ultimo appello. Gli agenti di polizia di Hong Kong, in assetto antisommossa, hanno sparato gas lacrimogeni sui manifestanti lungo Connaught Road Central, importante arteria della città, in seguito ad alcuni episodi di contatto e tensione tra i contestatori e le forze dell'ordine. La polizia ha anche minacciato di usare proiettili di gomma e i manifestanti, dopo ore di contestazione, intorno alle 23.30 hanno iniziato a disperdersi. Secondo il Chrf 430 mila persone hanno aderito alla protesa; per la polizia sono state, invece, solo 138 mila. (segue) (Cip)