Cina: paese principale partner commerciale per il Nord-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è il principale partner commerciale dei suoi cinque vicini del Nord-est asiatico, con un volume totale di scambi che nel 2018 ha superato i 750 miliardi di dollari, secondo quanto dichiarato dal ministero del Commercio cinese. "Questa cifra ha rappresentato quasi un quarto del commercio estero totale della Cina l'anno scorso", ha spiegato il viceministro del Commercio, Li Chenggang, in una conferenza stampa in merito al dodicesimo Expo Cina - Nord-est asiatico che si terrà dal 23 al 27 agosto a Changchun, capitale della provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale. "Il commercio con il Giappone e la Repubblica di Corea (Corea del Sud) ha superato in entrambi i casi i 300 miliardi di dollari, mentre la Russia ha visto i suoi scambi con la Cina superare i cento miliardi di dollari e la Mongolia ha registrato un bilancio di quasi otto miliardi di dollari", ha aggiunto Li. Anche la cooperazione in materia di investimenti tra Cina e paesi del Nord-est asiatico ha registrato notevoli progressi. "Nei primi cinque mesi di quest'anno, gli investimenti diretti della Cina in Russia sono aumentati del 20,1 per cento su base annua a 210 milioni di dollari, mentre la Corea del Sud ha attirato il 73,1 per cento in più di investimenti cinesi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", secondo Li. Il dodicesimo Expo Cina-Nordest asiatico conterà un'area espositiva totale di 70 mila metri quadrati e avrà altri cinque padiglioni con temi che vanno dalla rivitalizzazione della Cina nord-orientale. (segue) (Cip)