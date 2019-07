Cina: paese principale partner commerciale per il Nord-est asiatico (2)

- Il volume totale degli scambi tra la Cina e l'Associazione dei paesi delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), invece, ha toccato il record di 587,87 miliardi di dollari nel 2018, con un aumento del 14,1 per cento su base annua. "Il commercio Cina-Asean ha mantenuto un forte impulso al rialzo lo scorso anno, con investimenti per 205,71 miliardi di dollari. Gli investimenti reciproci fra i paesi dell'area sono cresciuti di 22 volte dal 2004", ha riferito Yang Weiqun, vicecapo del dipartimento per gli Affari asiatici del ministero del Commercio cinese. Dal 20 al 23 settembre a Nanning, capitale della regione autonoma del Guangxi nella Cina meridionale, si terrà il 16mo Expo Cina-Asean il cui tema sarà "Costruire la Nuova via della seta. Realizzare la nostra visione per una comunità di futuro condiviso", con l'Indonesia come paese d'onore. Yang ha detto che la Cina spera di cogliere questa opportunità per rafforzare la comunicazione e la cooperazione con i paesi dell'Asean. Il consolato generale della Repubblica indonesiana a Guangzhou ha annunciato che "come paese d'onore, l'Indonesia prevede di portare più espositori e approfondire la cooperazione economica e commerciale bilaterale". (Cip)