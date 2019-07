Difesa: Corea del Sud protesta con Russia per violazione spazio aereo

- Il direttore dell'Ufficio di sicurezza nazionale sudcoreano, Chung Eui-yong, ha inviato un messaggio formale di protesta al segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev per la presunta violazione dello spazio aereo del paese asiatico da parte di un aereo militare di Mosca. I capi di Stato maggiore congiunti della Corea del Sud hanno affermato in precedenza che un aereo russo aveva attraversato illegalmente due volte i confini dello spazio aereo sudcoreano nell’area del Mar del Giappone. Gli aerei da combattimento sudcoreani, in risposta alla violazione dello spazio aereo, hanno sparato alcuni colpi di avvertimento. In precedenza, secondo quanto riportano alcuni media di Seul, altri due aerei russi e due velivoli cinesi sono entrati nello spazio aereo sudcoreano prima dell'incidente. "Riteniamo che questa situazione sia estremamente grave. Se tale comportamento si ripeterà attueremo misure molto più severe", ha affermato Chung, come citato dall'amministrazione presidenziale sudcoreana. (segue) (Git)