Quirinale: Casellati, auguri di buon compleanno a Mattarella, interprete ideale valori e spirito Carta

- "Desidero esprimere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella i miei più sinceri auguri per il suo compleanno e rinnovargli in questa giornata l'espressione della mia più alta considerazione per l'impegno con il quale svolge il ruolo di garante delle istituzioni e della democrazia rappresentativa". Lo ha dichiarato oggi il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del compleanno del capo dello Stato. Casellati ha anche aggiunto: "Grazie a lei, presidente Mattarella, il Paese sa di poter contare su una guida saggia e autorevole, capace di tenere la rotta con lungimiranza e senso delle istituzioni e contribuire, con il suo esempio, al rinsaldarsi del sentimento di identità nazionale. Doti rare e preziose che, assieme al rigore morale e all'equilibrio, fanno di lei l'interprete ideale dello spirito e dei valori della Costituzione Repubblicana". (Com)