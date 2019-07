Cina-Usa: Pechino invita Washington a non politicizzare la religione per interferire negli affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha esortato gli Stati Uniti a smettere di politicizzare le questioni religiose e interferire negli affari interni di altri paesi. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, commentando l'iniziativa degli Stati Uniti per stabilire un'alleanza internazionale sulla libertà religiosa con altri paesi. "La calunnia degli Stati Uniti nei confronti della politica religiosa cinese e della libertà religiosa durante la conferenza ha incontrato l'opposizione di tutti i cinesi. L'istituzione dell'alleanza non era altro che uno strumento per gli Stati Uniti per utilizzare un pretesto religioso per promuovere i propri valori e intervenire negli affari interni di altri paesi, che sarebbero stati osteggiati dalla maggior parte delle nazioni del mondo", ha detto il portavoce. "Esortiamo gli Stati Uniti a rispettare i fatti, scartare i pregiudizi e smettere di politicizzare la religione e interferire negli affari interni di altri paesi", ha detto Geng. Recentemente, circa cento intellettuali e figure religiose nello Xinjiang cinese hanno inviato congiuntamente una lettera al segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, esprimendo forte indignazione per le sue osservazioni sullo Xinjiang, ha riferito il portavoce. Anche un certo numero di associazioni religiose cinesi ha fortemente condannato le osservazioni, ha aggiunto. (segue) (Cip)