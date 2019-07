Cina-Usa: Pechino invita Washington a non politicizzare la religione per interferire negli affari interni (3)

- Pechino è alle prese da mesi con le critiche internazionali al trattamento della minoranza uigura nello Xinjiang. Lo scorso maggio la Cina ha invitato i rappresentanti diplomatici dei paesi europei a Pechino a visitare la regione autonoma, dove le autorità cinesi avrebbero rinchiuso oltre un milione di uiguri musulmani in campi di rieducazione di massa. Il ministero degli Esteri cinese ha invitato i diplomatici europei a "recarsi di persona a verificare la situazione nella regione occidentale" del paese. "La Cina è convinta che i diplomatici europei saranno testimoni del fatto che le persone di tutti i gruppi etnici nello Xinjiang vivono e lavorano in pace e armonia", ha sostenuto un comunicato del dicastero, specificando che sono allo studio i dettagli e le modalità delle visite. I rappresentanti diplomatici europei hanno accolto favorevolmente l'invito, precisando però che la visita richiederà preparativi comuni e non potrà svolgersi a breve. (segue) (Cip)