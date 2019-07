Cina-Usa: Pechino invita Washington a non politicizzare la religione per interferire negli affari interni (5)

- Anche Peter Irwin, direttore del programma del World Uygur Congress, ha sostenuto che "qualsiasi visita che faccia semplicemente sfilare diplomatici attraverso strutture sanitarie" non dovrebbe essere accettata. Anche un gruppo per i diritti umani con sede negli Stati Uniti, Dui Hua Foundation, è stato invitato a visitare lo Xinjiang; John Kamm, fondatore dell'organizzazione, ha visitato Pechino di recente ed è stato ricevuto da Li Baodong, un diplomatico cinese di lungo corso. "Kamm è stato invitato a visitare lo Xinjiang per osservare la situazione nella regione autonoma, e intende farlo in una data futura", ha riferito il sito web della fondazione statunitense. (segue) (Cip)