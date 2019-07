Difesa: governo argentino annuncia acquisto pistole Taser per forze sicurezza (2)

- Il decreto per l'utilizzo da parte delle forze di sicurezza e di polizia delle pistole elettriche Taser, era stato emesso lo scorso 7 di maggio e giustificato con la necessità di poter contare con "un'arma non letale" per immobilizzare o ridurre soggetti che rappresentano un pericolo per l'ordine pubblico. La disposizione del governo pubblicata nella gazzetta ufficiale chiariva quindi anche il protocollo di utilizzazione di questo strumento che verrà assegnato in dotazione alla Polizia federale (Pfa), alla Polizia aeroportuale (Psa), alla Prefettura navale (Pna) e alla Gendarmeria (Gda). "L'incorporazione di armi elettroniche di uso non letale permetterà affrontare situazioni nelle quali risulta necessario l'uso della forza senza l'impiego di armi da fuoco", recita il decreto. (segue) (Abu)