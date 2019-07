Difesa: governo argentino annuncia acquisto pistole Taser per forze sicurezza (3)

- Il testo definisce inoltre la Taser come "uno strumento intermedio per l'esercizio dell'uso razionale e graduale della forza a fronte di situazioni di scontro con persone violente o minacciose, dotando le forze di sicurezza di un opzione tattica aggiuntiva in sostituzione delle armi da fuoco". Tra i fondamenti scientifici addotti dalla normativa a favore dell'uso dell'arma, gli studi medici realizzati dalle università statunitensi della California (Ucsd) e dalla Winston-Salem, oltre a quello proveniente dall'Istituto di medicina legale di Malaga, in Spagna. Il decreto fa riferimento inoltre al fatto che l'utilizzo di armi elettroniche è già consentito in paesi come Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Cile, Ecuador, Francia, Germania, Grecia, India e Spagna. (Abu)