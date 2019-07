Brasile: governo annuncia blocco di spesa per 342 miliardi di euro (2)

- Il taglio è una diretta conseguenza della scarsa crescita economica. Il governo brasiliano ha ridotto le aspettative di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2019 dall'1,6 per cento, stimato lo scorso marzo, allo 0,81 per cento annunciato lo scorso 12 luglio dal ministero dell'Economia. Secondo il documento rilasciato dal governo, gli indicatori mensili disponibili per il secondo trimestre del 2019 indicano che la ripresa economica rimane lenta. Il dato del ministero coincide con quello degli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane contenuto nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana, noto anche come rapporto "Focus", pubblicato oggi, 22 luglio secondo il quale la crescita nel 2019 dovrebbe attestarsi allo 0,82 per cento. (segue) (Brb)