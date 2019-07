Brasile: governo annuncia blocco di spesa per 342 miliardi di euro (3)

- La minore crescita dell'economia implica una riscossione delle imposte inferiore al previsto. Ciò rende più difficile per il governo raggiungere l'obiettivo fiscale. Quindi blocca le spese nel budget. Il blocco annunciato lunedì non è stato più alto solo perché il governo ha usato parte di una cosiddetta "riserva di bilancio" creata negli scorsi mesi non mettendo a disposizione del bilancio dei ministeri alcune risorse. Circa 809 milioni di real (129 milioni di euro) di questa riserva saranno sommati a 1,4 miliardi di real (342 miliardi di euro) annunciati oggi. A marzo, il governo aveva già annunciato il contingentamento di 29,7 miliardi di real (7,1 miliardi di euro) di spese pianificate per il 2019, proprio per cercare di raggiungere l'obiettivo di debito. Di questo totale, 5,8 miliardi di real (1,4 miliardi di euro) erano stati tagliati dall'Istruzione, 5,1 miliardi di real (1,2) alla Difesa e 2,9 miliardi di real (689 milioni di euro) in fondi parlamentari. (Brb)