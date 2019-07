Canada: Huawei, nuovo piano Internet 4G approvato dai federali

- Huawei Canada ha affermato di aver ottenuto l'approvazione federale per lavorare con una società di telecomunicazioni del nord del Paese per estendere i servizi wireless 4G ad alta velocità a 70 comunità nell'Artico e nel nord del Quebec. Alykhan Velshi, vice presidente degli affari corporativi per il braccio canadese del colosso cinese delle telecomunicazioni, ha dichiarato che il nuovo progetto è stato approvato nell'ambito del programma federale di revisione della sicurezza, progettato per proteggere le infrastrutture critiche. Il programma è gestito dall'istituto di sicurezza delle comunicazioni, in collaborazione con il dipartimento di Pubblica sicurezza, il ministero degli Esteri canadese e altri dipartimenti federali. (segue) (Res)