Canada: Huawei, nuovo piano Internet 4G approvato dai federali (2)

- Attualmente tra il Canada e la Cina la tensione è molto alta dopo che il direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, è stata arrestata a Vancouver lo scorso dicembre su mandato degli Stati Uniti, che la accusano di frode. Subito dopo la Cina ha arrestato due uomini canadesi accusandoli di spionaggio. Inoltre Huawei è in attesa di una decisione federale sull'opportunità di fornire apparecchiature per le reti wireless 5G di prossima generazione, tra le pressioni degli Stati Uniti che considerano l'azienda un organo sotto il stretto controllo del governo e per questo sono preoccupati che l'uso di apparecchiature Huawei possa minare la sicurezza nazionale. (Res)